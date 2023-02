Inscrições para concurso do IPREV/DF podem ser feitos até quarta

O concurso oferece 85 vagas para analista previdenciário. O salário inicial é de R$ 6.760

Gabriel de Sousa

Os concurseiros que desejam se inscrever no concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) têm até esta quarta-feira (8) para realizar o seu cadastro no certame, que oferta 85 vagas para a função de analista previdenciário, o candidato deve acessar o link: https://bit.ly/InscricoesIprevDF.

Das 85 vagas, 78 são para o cargo de analista previdenciário especialista na área previdenciária, quatro para analista previdenciário especializado em investimentos e três para analista previdenciário com foco na área de atuária. Para se candidatar no concurso, que está sendo organizado pelo Instituto Quadrix, é necessário ter um diploma de ensino superior.

Os salários iniciais que os nomeados irão receber é de R$ 6,760, sendo que, no final da carreira, os servidores podem passar a receber R$ 9.074,82, em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além da remuneração mensal, os aprovados vão receber um auxílio-alimentação de R$ 640, auxílio-transporte e adicional de tempo de serviço.

Para que a inscrição seja efetivada, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 89. A primeira etapa do certame será a aplicação de uma prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas simultaneamente no dia 12 de março. Os candidatos que se identificarem como pessoa com deficiência (PCD) deverá passar por uma avaliação biopsicossocial, e os que se autodeclararam negros irão ser submetidos a uma heteroidentificação.

O resultado final do concurso com a lista de aprovados está previsto para ser publicado no dia 30 de maio.