Incêndios florestais: Ibram contratará 150 brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) irá contratar temporariamente 150 brigadistas para combater incêndios florestais. A autorização veio da secretaria de Economia do Distrito Federal e é em razão do recente decreto de estado de emergência ambiental na capital.

Os contratados deverão atuar durante o período de estiagem deste ano, sendo seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas florestais. Além disso, também está liberada o cadastro reserva de 75 vagas.

O cadastro ficará disponível no site do Ibran, junto ao edital. Para candidatar-se é necessário curso de brigadista florestal, ministrado por entidade competente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a seca de junho é um alerta para os próximos meses e até outubro, quando a massa de ar seco se estabelece no centro do país.