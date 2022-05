Governo encerra hoje o prazo de pedidos de concursos federais

Diversos concursos federais já contam com pedidos encaminhados e até mesmo já em vias de autorização

Hoje (31), é o último dia para que os órgãos públicos enviem pedidos de concursos federais para o Ministério da Economia.

A data é definida para que as eventuais contratações autorizadas possam ser contempladas no orçamento federal de 2023.

Diversos concursos federais já contam com pedidos encaminhados e até mesmo já em vias de autorização. Entre as principais autorizações em análise estão os seguintes:

Concurso INSS

Dentre os pedidos de concursos federais, um dos mais aguardados é o do concurso INSS. De acordo com as últimas informações, o aval deverá ser para o preenchimento de 1.000 vagas, somente para o cargo de técnico do seguro social, com exigência de ensino médio.

A remuneração inicial da categoria é de R$ 5.447,78, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

Concurso Receita Federal

No caso do concurso Receita Federal, a expectativa é de que o aval da Economia seja divulgado a qualquer momento. Embora o pedido seja de 669 vagas, de acordo com o subsecretário de gestão, Juliano Brito, a expectativa é de que sejam efetivamente autorizadas 230 vagas para o cargo de auditor fiscal. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com inicial de R$ 21.487,09.

Concurso Anatel

Para o concurso Anatel, o pedido é para preencher 374 vagas, sendo 211 para cargos com exigência de ensino médio e 163 para nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 15.516,12.

No caso de ensino médio, o pedido é para as carreiras de técnico administrativo (110 vagas) e técnico em regulação de serviços públicos (101). Para nível superior, para analista administrativo (49), especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (101)

Para os técnicos administrativos, o inicial é de R$ 7.474,67 e para os técnicos em regulação, R$ 7.846,47, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. No caso de analista administrativo, o inicial é de R$ 14.265,57, enquanto para os especialistas, é de R$ 15.516,12, já considerando os R$ 458

Concurso PF

Também está em pauta um novo concurso PF (Polícia Federal) para cargos na área administrativa. Neste caso , o pedido é para 677 vagas, sendo 494 para cargos com exigência de ensino médio e 183 para carreiras com exigência de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 7.841,95.

Todas as 494 vagas de ensino médio foram para o cargo de agente administrativo. O cargo conta com remuneração inicial de R$ 4.746,16, incluindo 2.279,16 de salário básico e R$ 2.467 de gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo.

Concurso ANEEL

Um novo pedido de concurso ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) foi enviado para o preenchimento de 184 vagas.

Destas, 85 é para o cargo de técnico administrativo, com exigência de ensino médio, com remuneração inicial de R$ 6.605,52. Para nível superior são 54 de especialista em regulação e 45 de analista administrativo. Para os analistas, o inicial é de R$ 11.529,29 e para os especialistas, R$ 12.890,49.

Concurso Antaq

Outro pedido que aguarda aval da Economia é o concurso Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). Neste caso, a solicitação é para 109 vagas. Destas, 21 são para o cargo de técnico administrativo, 37 para técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários, 10 para analista administrativo e 41 para especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários.

As carreiras de técnico administrativo e técnico em regulação aceitam profissionais com ensino médio e/ou curso técnico. Já as demais ofertas destinam-se a quem possui formação superior em várias áreas de atuação.

Os salários iniciais são de R$ 7.474,67 para técnico administrativo, R$ 7.846,37 para técnico em regulação, R$ 14.265,57 para analista e R$ 15.516,12 para especialista. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458.

