Escola Itaú Cultural abre novo curso online e gratuito para todo o Brasil

Com 20 horas de duraçã, o curso resgatará espaços físicos e culturais pouco estudados, além de expressões artísticas variadas

No dia 19 de setembro (terça-feira), o Itaú Cultural abre mais uma edição do curso Constelação das Artes, que dessa vez explora as experiencias literárias brasileiras. Os interessados podem acessar a formação pela plataforma da Escola IC –https://escola.itaucultural.org.br/ . Sendo elaborado na modalidade autoformativa, não é necessário fazer inscrições. O curso é previamente gravado e fica disponível para acesso por tempo indeterminado.

Em Constelação das artes – experiências literárias brasileiras: formas de existir, essas práticas são apresentadas aos alunos a partir da noção de pluralidade. O curso resgatará espaços físicos e culturais pouco estudados, além de expressões artísticas variadas. Voltado para o público em geral, professores de artes, entusiastas e estudiosos de arte e literatura, o programa está dividido em quatro eixos: Conceitos fundamentais, Identidades indígenas brasileiras, Identidades negras brasileiras e Identidades mestiças brasileiras.

Em suas 20 horas de duração, aborda as seguintes questões: pluralidade de identidades brasileiras e suas diversas relações com a prática literária; representações indígena, afro-brasileira e negro-brasileira na arte e na literatura brasileira; e repertórios históricos da constituição da noção de mestiçagem como componente da formação de uma identidade nacional.

Serviço:

Escola Itaú Cultural

Constelação das artes – experiências literárias brasileiras: formas de existir

Disponível a partir das 9h de

Em www.escola.itaucultural.org.br