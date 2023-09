Made in Japan 2023 será realizado de 22 a 24 de setembro

Festival exalta a cultura e a gastronomia japonesa

A quinta edição do festival Made in Japan já tem data marcada. O evento ocorrerá de 22 a 24 de setembro, novamente no Pavilhão do Parque da Cidade.

O Made in Japan é um festival que exalta a cultura e a gastronomia japonesa. O evento reúne itens e apresentações de arte, moda, artesanato e música. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e são vendidos na Bilheteria Digital.

Entre os artistas já confirmados estão Matsuri Dance com Harumi, Pamela Yuri, Fábio Yoshihara e Edson Saito. Os tradicionais tambores japoneses, como Reiwa Daiko, RKMD e Kishourako, e as apresentações com a seleção brasileira de sumô e de ilusionismo oriental também fazem parte das atrações. O público ainda pode conferir o espetáculo “Elton Jonh Sinfônico”, do Maestro Rogério Martins (SP), acompanhado da Orquestra Filarmônica de Brasília.

Para os fãs de animes, o espaço recebe ainda um disputado concurso de cosplay e conta com uma gashapon, um tipo de máquina de venda automática muito popular no Japão que oferece, em troca de uma ficha ou moeda, mangás para escolha. A Fundação Japão também estará presente no evento. A instituição leva a realidade virtual, com óculos especiais que trazem uma imersão completa por meio de imagens japonesas.

A programação conta com grandes dubladores brasileiros, entre eles, Francisco Junior, conhecido por dar voz a personagens como Sukuna em Jujutsu Kaisen, Crocodile em One Piece, Escanor em Os Sete Pecados Capitais, Gyõmei Himejima em Deymor Slayer, entre outros.

Na ala gastronômica, o público poderá saborear pratos típicos como sushi, sashimi, temaki, yakisoba, lamen, takoyaki, donburi, gyoza, harumaki, karaage, tempurá, udon e muitos outros.

SERVIÇO

5ª edição Made in Japan

Data: 22 a 24 de setembro de 2023 (sexta a domingo)

Horário: sexta, de 18h às 00h; sábado, de 11 às 00h; e domingo, de 11 às 20h

Ingressos a partir de R$ 10 (meia-entrada) na Bilheteria Digital

Classificação livre

Mais informações: @madeinjapanbsb