Curso de Acessibilidade Cultural promove inclusão para espaços culturais do DF

Iniciativa gratuita é online e tem inscrições abertas até 15 de fevereiro para o primeiro módulo

Com o objetivo de oferecer qualificação para gestores e produtores culturais, o Curso de Acessibilidade Cultural abre inscrições para o primeiro módulo com o tema sobre acessibilidade em produtos culturais. As inscrições estão abertas até 15 de fevereiro e podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/YaLLfWSAxBNiPnUH6. A especialização é gratuita e com aulas online. A iniciativa tem realização de Maria Maria Produções e recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

O Curso de Acessibilidade Cultural capacitará agentes culturais no Distrito Federal, identificando barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, abordagem das leis vigentes, recursos de acessibilidade e exploração de estratégias para tornar os eventos culturais mais acessíveis. O segundo módulo será sobre audiodescrição e terá inscrições abertas em breve.

A especialização do primeiro módulo terá capacidade de 40 pessoas e acontecerá de 19 de fevereiro a 13 de março, com o total de 20 horas/aula dividido em oito encontros com duração de 2h30 por aula. Os encontros serão realizados sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30, de forma virtual.

As aulas serão ministradas por Cássia Lemes e terá material de apoio disponibilizado aos participantes. Podem participar pessoas a partir de 18 anos e para maior inclusão, 20% das vagas oferecidas são destinadas às pessoas com deficiência. O curso terá libras e os materiais contarão com audiodescrição.

Em 2018, um estudo realizado pela Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD, apontou que o Distrito Federal possui mais de 139.708 mil pessoas com algum tipo de deficiência, isso corresponde a 4,8% da população. A pesquisa considerou pessoas com deficiência com grande dificuldade ou que não conseguem de modo algum realizar atividades como enxergar, caminhar/subir degraus ou que possuem deficiência mental/intelectual limitadora.

“Quando defendemos que a cultura e a arte devem ser apreciadas por todas as pessoas, precisamos pensar que muitas vezes essa parcela da população do Distrito Federal não têm o seu direito garantido, devido à falta de acessibilidade e às diversas barreiras existentes, dificultando o acesso aos bens culturais produzidos em todo o DF”, destaca Cássia Lemes, idealizadora e facilitadora do projeto.

Serviço

Curso de Acessibilidade Cultural – online e gratuito

Inscrições até 15 de fevereiro pelo link: https://forms.gle/YaLLfWSAxBNiPnUH6

8 encontros virtuais realizados de 19 de fevereiro a 13 de março, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30

Facilitadora: Cássia Lemes

Capacidade: 40 vagas

Podem participar pessoas a partir de 18 anos.