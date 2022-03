Concursos públicos oferecem 21 mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Além desse, existem diversos outros concursos com oportunidades em vários cargos, com diferentes níveis de escolaridade

Mais de 21 mil vagas de concursos públicos estão abertas em todo o país, com salários de até R$ 30,4 mil. O com o maior número de vagas é o da Polícia Civil de São Paulo, com 2.500 vagas abertas.

Além desse, existem diversos outros concursos com oportunidades em vários cargos, com diferentes níveis de escolaridade. A remuneração mais alta fica para o Ministério Público do Acre, com um salário de R$ 30,4 mil.

Veja a lista com os principais processos seletivos abertos: