Concurso PMDF: “convocação dos aprovados a partir de setembro”, diz comandante

A convocação dos aprovados no próximo concurso PM DF (Polícia Militar do Distrito Federal) deve ocorrer a partir de setembro de 2023. A confirmação é do comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira, em live feita pela própria corporação nas redes sociais. De acordo com ele, inicialmente devem ser chamados os 750 primeiros colocados, em decorrência da capacidade do departamento de educação para início do curso de formação profissional.

Vale ressaltar que, na última segunda-feira, 19 de dezembro, foi formada a comissão responsável pelo acompanhamento do contrato com a banca. A escolhida é o Instituto AOCP. O processo está em fase de assinatura do respectivo contrato, que deve ocorrer nos próximos dias. Somente após este procedimento poderá ser confirmada a data precisa de liberação do edital. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

A PMDF deve contar com uma oferta de 2.215 vagas, conforme autorizado, para cargos de nível superior, para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva de pessoal, da seguinte forma:

2.100 vagas para soldado;

46 vagas para oficiais da saúde (médicos, dentistas e veterinário) e capelães;

69 vagas para oficiais administrativos.

No caso de soldados serão 700 para preenchimento imediato e 1.400 para formar cadastro reserva de pessoal. A remuneração inicial é de R$ 5.245,41. Além disso, os aprovados contarão com auxílio alimentação de R$ 850.

Além da escolaridade, para ingresso nos concursos da corporação costuma ser exigida idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

