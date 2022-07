Concurso para Aeronáutica abre 225 vagas de nível médio

O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) tem duração de dois anos e ocorre sob regime de internato militar

Natalie Vanz Bettoni

As inscrições para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica do segundo semestre de 2023 começam às 10h da próxima terça-feira, 26 de julho. Interessados devem passar por exame de admissão, que inicia com provas escritas a serem realizadas no dia 6 de novembro.

São 225 vagas, divididas entre aeronavegantes, em comunicações (20); não aeronavegantes, atuando em eletricidade e instrumentos (20), estrutura e pintura (12), meteorologia (20), suprimento (23), informações aeronáuticas (12), eletromecânica (12) ou guarda e segurança (10); e controle de tráfego aéreo (96). Segundo o edital, 20% das vagas por especialidade são reservadas a candidatos negros.

O Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) tem duração de dois anos e ocorre sob regime de internato militar, em que os integrantes devem residir em alojamento do corpo de alunos na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP).

O aluno é considerado militar da ativa e conta com remuneração, alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Confira as principais dúvidas sobre a admissão para o curso. As informações na íntegra podem ser acessadas no documento de instruções.

Quem pode participar? Cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que tenham concluído o ensino médio e tenham entre 17 e 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula (2023). Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal.

A candidata não pode estar grávida no período entre a inspeção de saúde até a data prevista de matrícula. Também não podem participar pessoas com filhos ou dependentes, casados ou que tenham constituído união estável, assim como quem não está em dia com as obrigações eleitorais e militares ou está respondendo a processo criminal na Justiça Militar ou comum. Outras condições podem ser conferidas no item 8.1 do documento de instruções.

COMO SE INSCREVER?

No site https://ingresso.eear.aer.mil.br/.

QUAL É O PERÍODO DA INSCRIÇÃO?

As inscrições começam às 10h do dia 26 de julho e terminam às 15h do dia 19 de agosto, horário de Brasília.

QUAL É O VALOR DA INSCRIÇÃO?

A taxa é de R$ 80 e deve ser paga até as 23h59 do dia 29 de agosto.

COMO SOLICITAR ISENÇÃO DA TAXA?

É preciso fazer o requerimento no site durante o período de inscrição. O candidato deve estar inscrito no CadÚnico (cadastro único de programas sociais) e informar o NIS (Número de Identificação Social) ou ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O resultado da solicitação será fornecido no dia 23 de agosto.

ONDE SERÁ REALIZADA A PROVA?

As provas escritas, primeira etapa do exame de admissão, serão realizadas em Belém (PA), Alcântara e São Luís (MA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa e Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

O candidato deve indicar o local de escolha no momento da inscrição.

Quais as etapas do processo seletivo? Inicialmente, há provas escritas, que são classificatórias e eliminatórias. São questões de múltipla escolha das disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

Os candidatos podem ser convocados para as sucessivas etapas de:

– inspeção de Saúde, destinada a avaliar suas condições psicofísicas;

– exame de aptidão psicológica, para avaliar condições psicológicas e de personalidade;

– teste de avaliação do condicionamento físico, testando padrões individuais de resistência e vigor físico;

– procedimento de heteroidentificação complementar, para candidatos negros que se autoidentificarem pretos ou pardos;

– validação documental, que busca comprovar o atendimento de requisitos previstos para a matrícula.

CONTATO PARA OUTRAS INFORMAÇÕES

Dúvidas podem ser tiradas via telefone (12) 21317576 ou pelos emails [email protected], para questões sobre a matrícula, e [email protected], para as demais solicitações.

Informações na íntegra podem ser acessadas no documento de instruções.