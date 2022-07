Lula e Dilma vão receber vice-presidente eleita da Colômbia em SP

Na parte da tarde, a colombiana ainda terá uma reunião com a ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Nilma Gomes

Mônica Bergamo

A vice-presidente recém-eleita da Colômbia, Francia Márquez, vai se encontrar com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o pré-candidato à Presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vem ao Brasil nos dias 26 e 27 deste mês.

Na manhã da próxima terça (26), Márquez se reunirá primeiro com Lula e, na sequência, com Dilma. As conversas devem abordar mecanismos de integração entre países da América do Sul. Os encontros vão ocorrer na Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, em São Paulo.

Na parte da tarde, a colombiana ainda terá uma reunião com a ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos Nilma Gomes e com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e do movimento negro.

No mesmo dia, ela seguirá para o Rio de Janeiro, onde também cumprirá agenda.