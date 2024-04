Concurso Nacional Unificado tem mais de 80% dos inscritos entre 20 e 44 anos

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Mais de 80% dos 2,1 milhões de candidatos no Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, está na faixa entre 20 e 44 anos. Os dados foram compilados pela Cesgranrio, responsável pela aplicação da prova, e divulgados nesta terça-feira (9) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com o governo, 821.523 inscritos (38,3% do total) têm entre 25 e 34 anos. Para se ter uma ideia, o Censo 2022 aponta que esta faixa etária corresponde a 15,24% da população brasileira.

Na faixa entre 25 e 34 anos, as mulheres são maioria com 462.377 candidatas (56,3%), enquanto os homens são 359.146 (43,7%).

O segundo maior grupo de inscritos está entre 35 e 44 anos, com 556.948 concorrentes, o equivalente a 26% do total. De acordo com a Cesgranrio, as outras faixas se dividem da seguinte forma:

15 a 19 anos: 4,8% dos candidatos

20 a 24 anos: 16%

25 a 34 anos: 38,3%

35 a 44 anos: 26%

45 a 59 anos: 13,8%

60 a 69 anos: 1,1%

70 a 79 anos: 0,042%

80 anos ou mais: 0,001%

A prova será realizada em 5 de maio em dois horários diferentes. A prova da manhã começará às 9h (horário de Brasília), com a abertura dos portões às 7h30 e o fechamento será 8h30. A duração será de 2h30.

Para os inscritos na disputa por vagas de nível superior (blocos 1 a 7), o teste terá 20 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa de conhecimento específico.

Para os candidatos de nível médio (bloco 8), o exame terá 20 questões de múltipla escolha de conhecimento geral e uma redação.

No mesmo dia será realizada a segunda prova, que começará às 14h30, com os portões abrindo às 13h e fechando às 14h. Os concorrentes terão 3h30 para entregar o teste.

Os candidatos de nível superior vão responder 50 perguntas de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Já os participantes para nível médio farão uma prova com 40 questões de múltipla escolha.

O concurso nacional será aplicado em 228 cidades do país para 2,1 milhões de inscritos, que disputam 6.640 vagas em vários órgãos públicos. Os cartões de confirmação serão divulgados em 29 de abril.