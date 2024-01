10 tendências de logística para e-commerce

Existe uma ciência prática na logística para e-commerce, onde cada ponto desta técnica deve ser levado em conta para haver excelência no serviço prestado para todos os clientes. E ao que tudo indica este mercado só faz crescer e cada vez mais se especializa, já que o ano de 2024 oferece ainda mais atualizações e tendências fortes à atividade.

Para continuar a vender de maneira eficiente é necessário aprender quais são essas tendências que prometem elevar o valor de uma logística para e-commerce, e entender como irá funcionar o serviço no futuro. Quanto mais por dentro estiver de quais são essas tendências, melhor será para seu e-commerce e clientes que atende. Confira:

Empresas de Fulfillment

A primeira grande tendência são as parcerias com empresas de fulfillment, que oferecem não só a logística para seu e-commerce como várias outras soluções que contribuem para o atendimento. Empresas de fulfillment cuidam de todo o processo que o produto deve passar desde a saída da empresa até chegar ao cliente.

Estão inclusos entre esses processos o seu transporte, recolhimento, armazenamento e outros detalhes. A grande sacada por trás dessas empresas é a praticidade que elas oferecem para o e-commerce e o modo como funcionam, onde diversos especialistas trabalham em vários processos. Entre as soluções oferecidas estão:

Recolhimento do produto e seu estoque;

Emissão de notas fiscais de cada saída;

Controle de entrada e saída do produto;

Entregas rápidas;

Criação de estratégias de transportes otimizadas.

Para um e-commerce, esses são processos necessários, e por isso, vale muito a pena ter uma empresa de fulfillment completa para revolucionar a logística e ter excelência em atendimento ao cliente!

Entrega no mesmo dia

Entregas no mesmo dia é um serviço extra que se torna mais comum a cada dia, mas certamente oferece vários desafios. No geral, este serviço não é oferecido para qualquer lugar do Brasil por razões práticas, já que nosso país tem dimensões de um continente, o que torna impossível oferecer esse serviço de maneira geral.

Porém, para grandes centros urbanos e regiões próximas da empresa vale a pena apostar neste diferencial. Ele promete vir com tudo como uma forte tendência da logística para e-commerce em 2024. O cliente que recebe o produto no mesmo dia sente mais satisfação com a empresa, se sente impelido a recomendá-la e sem dúvidas tem mais chances de voltar a comprar na sua loja.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrega antecipada

A entrega antecipada é um serviço de muita tecnologia onde as interações de um cliente com determinado produto no e-commerce, que sugerem que o mesmo irá comprar, fazem com que o produto se encaminhe a um centro de distribuição mais próximo. Caso o cliente não finalize, a mercadoria é entregue para o próximo.

Este tipo de serviço utiliza algoritmos muito bem programados para calcular as possibilidades de compra de um produto. O cálculo permite que a mercadoria chegue muito mais rápido até o cliente e desta forma agiliza todo o processo. E se o cliente não concluir a compra, sem problemas, outro irá receber o produto no lugar.

Drones de entrega

Drones já são uma realidade na entrega de produtos nos Estados Unidos e a tecnologia certamente será complementar a logística para e-commerce aqui no Brasil. Este tipo de serviço é utilizado com frequência em grandes cidades, ou onde há centros de distribuição próximos e podem lançar seus drones.

Há várias vantagens no uso de drones para entrega, uma delas é que os eletrônicos não pegam nenhum tipo de trânsito, além de voarem literalmente com rapidez até o cliente. Mas claro que há suas limitações, uma delas é a distância e outra é que as máquinas só podem entregar pequenas e leves encomendas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Showrooming

De certa forma, o showrooming já está presente em várias lojas, e nada mais é do que o conceito de experimentar um produto in loco na loja física e comprá-lo na internet. Muitas vezes o valor na loja virtual sai mais em conta, ou simplesmente é mais prático comprar por meio do e-commerce.

Neste caso o showrooming é a melhor forma de se vender e prestar um atendimento completo ao cliente. Toda loja física que mantém em paralelo e-commerces devem investir neste método, pois facilita bastante para o consumidor e ainda enriquece a sua experiência de compra.

Omni Channel

Esta é mais uma solução para lojas físicas, o Omni Channel diminui e até extingue diferenças de precificação entre lojas físicas e e-commerces. Esta é uma via de mão dupla, pois permite que clientes virtuais comprem do e-commerce produtos a um preço acessível, mas também levem pessoas ao estabelecimento.

Embora não seja necessariamente uma das tendências da logística para e-commerce, esta é uma tendência para lojas virtuais em geral que modifica bastante coisa em como o serviço é prestado. Até mesmo a logística, já que por este método as vendas tendem a aumentar e com isso o ritmo da logística e do transporte de mercadorias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logística para e-commerce

É preciso que os empreendedores se especializem na logística para e-commerce e a torne mais completa em todas as necessidades que esse tipo de transação tem. Aqui é necessário realizar distinções entre uma logística para produtos no geral e um serviço 100% focado em e-commerces.

Uma logística no geral cuida para que a mercadoria chegue até o cliente, algo bem direto e muito mais impessoal. Mas uma logística para e-commerce é bem diferente, pois procura entender todo o processo de compra e como ele ocorre dentro do site para então oferecer um serviço completo, além de ter:

Foco nos prazos oferecidos pelo site;

Especialização nos produtos com maior demanda;

Organização de estoque;

Sistema de cancelamento prático.

Todos esses elementos devem estar presentes no planejamento logístico especializado em e-commerces. Eles que mostrarão como este serviço foi criado e focado no atendimento de lojas virtuais, personalizados de acordo com as necessidades da empresa e principalmente na dos seus clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rastreamento em tempo real

O rastreio em tempo real é mais um serviço que deve ser disponibilizado com as novas tendências para a logística. Hoje em dia praticamente toda mercadoria oferece algum código de rastreio, mas o problema é que esse rastreamento pode demorar muito para ser atualizado pela transportadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o rastreio em tempo real será mais fácil identificar exatamente onde está o produto e quando chegará até sua casa. É uma forma mais fácil de aguardar por suas encomendas e esperar todas elas direto de casa, sem qualquer preocupação. Um excelente diferencial para sua empresa.

Programas de assinatura

Existem variados programas de assinatura que concedem ao cliente vantagens na logística, como frete grátis e preferência para receber os produtos, por exemplo. Esses são elementos que prometem estar com tudo em 2024 e já podem ser inseridos nas tendências da logística para e-commerce.

Esses serviços podem ocorrer por meio de uma assinatura formal, como é na Amazon com o Amazon Prime, mas também pode ocorrer na forma de benefícios. Os benefícios oferecidos de maneira periódica induzem o cliente a comprar sempre na mesma empresa para realizar a manutenção dos benefícios.

Uso da IA para planejamento

A IA também pode dominar o e-commerce, especialmente no cálculo de possíveis rotas para entregas e planejamento de outras soluções para a logística. Seu uso se torna imprescindível para conseguir vender melhor e aproveitar as melhores rotas possíveis de entrega.

Como quase tudo em relação à IA, este é um recurso que ainda não foi totalmente otimizado, mas certamente será nos próximos anos. Já vale a pena ficar de olho nesta tendência da logística e como ela afetará todos os e-commerces.

Tente investir nessas 10 tendências da logística para e-commerce se quiser aproveitar melhor suas vendas e oferecer o que há de melhor para seus clientes. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!