Comitiva de Bolsonaro foi recebida com protesto e ovo no leilão da Cedae

A comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recebida com um protesto preparado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ao chegar ao prédio da B3, a Bolsa paulista, para acompanhar o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Um ovo foi arremessado no momento em que os deputados federais Hélio Lopes (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP), que fizeram parte da comitiva, entravam no prédio.

Outros membros da comitiva então correram para entrar mais rápido no prédio. Mas ninguém foi atingido.

No protesto, os manifestantes portavam cartazes com os dizeres “400 mil mortos” e “Bolsonaro Genocida”, em referência aos mortos pela covid-19 no País.

Pelo vídeo postado nas redes do MTST, cerca de 30 a 40 pessoas participaram da manifestação.

Bolsonaro foi ao leilão da Cedae após participar de um almoço em São Paulo com um grupo de mulheres.