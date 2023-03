Cobra invade banho de cuiabense, imagens impressionaram a web

Banho é aquele momento do dia ideal pra relaxar, né? Mas parece que nem todos tem essa sorte! Uma grande cobra saiu do ralo do banheiro do servidor público Ivo Martins, que teve que chamar os bombeiros.

O homem de 40 anos conta que estava tomando banho por volta das 22h de quarta-feira (29). De repente, ele viu algo no ralo se mexendo e logo viu que era uma cobra enorme.

“Abri o ralo e fechei a porta do banheiro pra deixar ela sair. Para a minha suspresa, era uma baita duma cobra”, conta. A segunda reação de Ivo foi chamar o Corpo de Bombeiros para o resgatar o animal. Pouco depois, o cuiabense fez um novo contato informando que perdeu o réptil de vista, já que ele voltou para o ralo. O mais importante é que ninguém se feriu. Ufa!