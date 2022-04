Cinemateca reabre em São Paulo com filme inédito de Zé do Caixão no dia 13 de maio

Passados oito meses desde o incêndio que atingiu o depósito da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, a instituição agora conta com 40 funcionários para diagnosticar os danos causados pela paralisação e retomar suas atividades integralmente

Depois de um ano e meio de abandono, a Cinemateca Brasileira reabre ao público no dia 13 de maio, com uma mostra de filmes do Zé do Caixão. A instituição volta a receber o público em sua sede, instalada no antigo prédio do Matadouro Municipal, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo.

No primeiro dia do evento, será exibido o média-metragem inédito “A Praga”, de 1980, restaurado e finalizado pelo produtor Eugenio Puppo, que encontrou as latas do filme perdidas no escritório do cineasta, quando organizava, em 2007, uma retrospectiva de José Mojica Marins. A mostra segue nos dias 14 e 15.

A Semana & Prêmio ABC 2022, de 25 a 28 de maio, também está na agenda do local. Promovida desde 2002, a semana acontece anualmente e apresenta ao mercado, estudantes e trabalhadores do audiovisual novas tendências e novas tecnologias. Há também conferências, painéis e debates.

Estas são as únicas atividades programadas pela instituição, por enquanto.

Passados oito meses desde o incêndio que atingiu o depósito da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, a instituição agora conta com 40 funcionários para diagnosticar os danos causados pela paralisação e retomar suas atividades integralmente.

A Cinemateca ficou 16 meses sem gestão direta e viu a demissão repentina do corpo técnico, fruto de um imbróglio envolvendo Ministério da Educação e Secretaria Especial da Cultura. Repleta de materiais que demandam acompanhamento rotineiro, a paralisação pôs em risco importantes registros da história do audiovisual brasileiro.

CINEMATECA BRASILEIRA

Quando: A partir de 13/5

Onde: Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul

Link: https://www.cinemateca.org.br/