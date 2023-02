Cariocão: gol relâmpago, 3 expulsões e VAR; como foi a vitória do Flamengo contra o Botafogo

O Inicio do clássico garantiu a primeira emoção: o gol do Flamengo foi marcado aos 30 segundos de partida

Ana Beatriz Martins e André Araujo

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

O Flamengo, com time reserva, venceu, neste sábado (25) seu primeiro clássico pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Gol relâmpago

O Inicio do clássico garantiu a primeira emoção: o gol do Flamengo foi marcado aos 30 segundos de partida. O atacante Matheus Gonçalves roubou a bola pelo lado esquerdo, balançou a zaga e finalizou para abrir o placar.



O resultado ditou o compartamento do que ocorreria no primeiro tempo. O Flamengo buscou administrar o resultado e teve como estratégia deixar a posse de bola para a equipe alvinegra.

Aos 18 minutos, o meia Patrick de Paula bateu de fora da área na melhor resposta do Botafogo depois de sofrer o gol.

O meia, no entanto, acabou tendo dividida forte, e teve lesão. Ele saiu de campo chorando. Foi substituído por Lucas Fernandes.

Jogo truncado

Marcado por seguidas faltas, o jogo passou a ficar truncado. Aos 21 minutos, após batida de escanteio, a equipe rubro-negra chegou perto de fazer o gol com Pablo, mas a finalização foi para fora.



O primeiro tempo terminou com o jogo controlado pelo time do Flamengo, apesar da equipe alvinegra deter a posse de bola.

3 expulsões

O segundo tempo começou com características semelhantes ao do primeiro tempo. A equipe alvinegra mantinha a posse de bola, mas com dificuldades para oferecer perigo.

A melhor chance ocorreu em uma jogada pela direita com Daniel Borges, que teve o cruzamento desviado pelo zagueiro Pablo.



Na metade do segundo tempo, o Flamengo voltou a arriscar e quase ampliou o marcador. Depois de uma finalização perigosa com Marinho, no rebote Matheus França tentou finalizar mas a bola foi defendida pelo goleiro alvinegro, Sá.

Aos 39 minutos, o Botafogo chegou a empatar a partida, mas a arbitragem de vídeo (VAR) identificou que Carlos Alberto, que colocou a bola por último, estava impedido.



Depois disso, Joel Carli recebeu o segundo amarelo após divida perigosa no lado esquerdo do campo e foi expulso.

Nos acréscimos, os jogadores botafoguenses voltaram a reclamar da arbitragem. Tiquinho e Marçal foram expulsos e deixaram o alvinegro com três a menos. Mas não houve tempo para mais nada.

Ficha técnica:

Arbitro: Tarcizio Pinheiro Caetano

Assistente1: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Assistente2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Quarto Arbitro Mauricio Machado Coelho Junior

VAR Rodrigo Nunes de Sà

Flamengo: Mateusão, Marinho (André), M. Gonçalves (Matheus França), Everton, Igor Jesus (Lorran), Pulgar (Everton Araújo), Mateuzinho, Cleiton, Pablo, R.Caio, Matheus Cunha.

Botafogo: Sá, Tiquinho, Piazon (Carlos Alberto), Pires, P.de Paula (Lucas Fernandes), Tchê Tchê, Marçal, Segovia, Joel Carli (Victor Cuesta), Daniel Borges (Matheus Nascimento), Lucas Perri.

Cartões amarelos: Cebolinha, Pulgar, Joel Carli, Lucas Piazon, Gabriel Pires, Matheuzinho.

Cartão vermelho- Joel Carli, Marçal e Tiquinho.



Fotos: Pedro Santana