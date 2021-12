Viação Itapemirim deixa de atender 73 cidades

O grupo Itapemirim é dono da companhia aérea ITA que, desde o dia 17, deixou milhares de consumidores sem transporte

Daniele Madureira

A Viação Itapemirim, que pertence ao grupo de mesmo nome, pediu à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a suspensão do atendimento em 73 mercados onde atua. Cada mercado representa uma cidade, por onde passa uma linha da empresa.

Segundo a ANTT, o pedido feito pela Itapemirim foi atendido pela portaria 476, publicada na quarta-feira (29) no DOU (Diário Oficial da União). A suspensão dos serviços começa a valer em 27 de janeiro de 2022.

O grupo Itapemirim é dono da companhia aérea ITA (Itapemirim Transportes Aéreos) que, desde o dia 17, deixou milhares de consumidores sem transporte com o anúncio da suspensão dos voos. A ITA fechou esta semana um termo de compromisso com o Procon-SP para reembolsar os consumidores de São Paulo, sob pena de multa de R$ 5 milhões.

Questionada pela reportagem, a ANTT esclareceu que “o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago pelo bilhete, em até 30 (trinta) dias do pedido, bastando para tanto a sua simples declaração de vontade por meio de formulário fornecido pela transportadora”.

O grupo está em recuperação judicial desde 2016 e com dívidas tributárias de quase R$ 2 bilhões. O dono, Sidnei Piva, tem uma trajetória marcada por acusações de contratos não cumpridos e processos judiciais. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

A companhia pediu a suspensão do atendimento em 73 mercados, que envolvem 16 linhas. São elas:

– AREIA (PB) – RECIFE (PE)

– BELO HORIZONTE (MG) – RECIFE (PE)

– BRASÍLIA (DF) – MACEIÓ (AL)

– CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) – CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

– CALDAS NOVAS (GO) – MACEIÓ (AL)

– FEIRA DE SANTANA (BA) – FORTALEZA (CE)

– RECIFE (PE) – BARRA DO GARÇAS (MT)

– RECIFE (PE) – CURITIBA (PR)

– RECIFE (PE) – FOZ DO IGUAÇU (PR)

– RECIFE (PE) – RIO DE JANEIRO (RJ)

– RECIFE (PE) – SÃO PAULO (SP)

– RIO DE JANEIRO (RJ) – TERESINA (PI)

– SALVADOR (BA) – SOBRAL (CE)

– SÃO PAULO (SP) – JOÃO PESSOA (PB)

– SÃO PAULO (SP) – SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE)

– TERESINA (PI) – BELÉM (PA)