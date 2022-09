Venda de remédio para sintoma de gripe e resfriado disparou neste ano

Com a procura em alta, a fabricante Kley Hertz diz que elevou a produção da caixa com 20 cápsulas do medicamento em mais de 800%

Joana Cunha

São Paulo, SP

As vendas do Resfenol, medicamento usado para sintomas de gripe e resfriado, subiram mais de 170% no acumulado de janeiro a julho na comparação com igual período de 2021, segundo dados da Iqvia, empresa que monitora o varejo farmacêutico.

A disparada aconteceu durante os meses de oscilação nos casos de Covid neste ano.

Com a procura em alta, a fabricante Kley Hertz diz que elevou a produção da caixa com 20 cápsulas do medicamento em mais de 800% na comparação de junho a agosto de 2022 com o mesmo período do ano passado.

A empresa diz que se prepara para atender demanda aquecida até dezembro.