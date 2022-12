Veja quais os nomes mais escolhidos no Brasil em 2022

Segundo a pesquisa, 26.941 meninos receberam o nome Miguel, mantendo a liderança na lista desde o ano passado. Já as meninas, 24.019 foram batizadas como Maria Alice

Nesta terça-feira (20), os dados dos Cartórios de Registro Civil mostraram os nomes mais escolhidos para os bebês nascidos no Brasil em 2022. Miguel e Maria Alice tiveram destaque na lista de nomes usados com frequência, divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Segundo a pesquisa, 26.941 meninos receberam o nome Miguel, mantendo a liderança na lista desde o ano passado. Já as meninas, 24.019 foram batizadas como Maria Alice. O nome assumiu a liderança, antes ocupada por Helena, e subiu três posições em relação ao ano passado.

De acordo com a Arpen, a mudança no ranking é influenciada pela internet, pois os nomes mais registrados são inspirados pelos filhos de famosos. Maria Alice, por exemplo, é filha da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe.

O nome Gael, do primogênito dos influenciadores digitais Zoo e Christian Figueiredo, subiu para a segunda posição dos nomes masculinos em relação ao ano passado.

Valentina, que já ocupou o primeiro lugar, foi a quinta escolha mais comum no ano passado e caiu para a 10ª posição em 2022.

Os nomes estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen, e fazem parte da base de dados dos Cartórios de Registro Civil presentes nas 5.570 cidades brasileiras.

Confira o ranking completo do Brasil:

10 nomes mais frequentes

10 nomes femininos mais frequentes

Maria Alice (24.019)

Helena (22.202)

Alice (20.391)

Laura (17.011)

Cecília (11.494)

Maitê (11.183)

Maria Clara (10.781)

Heloísa (10.712)

Valentina (9.987)

10 nomes masculinos mais frequentes

Miguel (26.941)

Gael (25.252)

Arthur (23.440)

Heitor (20.694)

Theo (19.207)

Davi (16.858)

Samuel (15.791)

Bernardo (15.659)

Gabriel (14.762)

Ravi (14.486)