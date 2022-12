Cartilha com informações sobre diversos métodos contraceptivos dão mais autonomia às mulheres na fertilidade

Oya Care disponibiliza cartilha exclusiva com informações sobre diversos métodos contraceptivos e faz acompanhamento próximo às pacientes

Falar de contracepção nem sempre é algo simples, pois o método que funciona para alguém nem sempre é o mais assertivo para todas as pessoas. A Oya Care, femtech que nasceu com o propósito de trazer autonomia, é referência na vida fértil feminina, e criou o serviço Jornada da Contracepção.

Trata-se de uma consultoria exclusiva com médicos especializados para entender qual a melhor alternativa de contracepção para cada pessoa. “Cada corpo é único e o contraceptivo perfeito é diferente para cada pessoa, por isso, criamos um serviço focado neste processo, do começo ao fim. A Jornada de Contracepção é uma consultoria acolhedora e descomplicada onde você é a protagonista e nossos médicos são seus aliados na busca por uma solução segura e prática”, destaca a ginecologista Natalia Ramos, líder de cuidados da Oya.

Na Jornada de Contracepção da Oya, as pacientes passam por quatro etapas: A primeira é a fase da informação. Assim que a paciente faz o agendamento, ela recebe uma cartilha exclusiva com informações sobre diversos métodos contraceptivos: hormonais, não-hormonais, comportamentais, naturais e definitivos, para ter uma base de conhecimento antes da conversa com a equipe médica. Na sequência ela passa por uma consulta on-line com uma ginecologista especializada. Aqui, a paciente tem uma conversa acolhedora e pode contar todo seu histórico de saúde, necessidades, preferências e momento de vida. “Essas informações serão usadas para que, juntas, a gente consiga encontrar o melhor método contraceptivo e aplicar”, explica Natalia.

Depois da análise da cartilha e consulta médica, as pacientes recebem um relatório personalizado que reúne tudo que descobriram nas primeiras etapas, para que a pessoa tenha todas as informações em um único lugar, a apenas um clique. “Muitas mulheres acham que a escolha que elas fazem no início da vida sexual precisa seguir para o resto da vida, mas na verdade pode mudar de acordo com o seu momento. Por isso, seguir com todas essas etapas é muito importante. Quando falamos de contracepção, estamos falando de uma decisão que diz respeito a uma das coisas mais importantes nessa vida: a autonomia sobre seu próprio corpo”, conclui Natalia.

O grande diferencial da Jornada da Contracepção está no acompanhamento oferecido pela empresa durante a adaptação ao novo método contraceptivo. Entendendo que anticoncepcionais demandam cerca de três meses para se adaptar no organismo de cada pessoa, a Oya Care oferece acompanhamento remoto durante o período. O suporte é feito através do Whatsapp, onde é possível tirar dúvidas, falar sobre efeitos colaterais e outras impressões direto com uma enfermeira.

A consulta de retorno também é adaptada para a demanda específica desse tipo de atendimento: para melhor acolher as pacientes, o prazo de retorno também é de três meses, para que haja tempo o suficiente para entender se a escolha do método foi acertada e, caso seja necessário, repensar o caminho escolhido.

