Veja como usar a nota do Enem para ingressar no ensino superior

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na noite desta quarta (9) as notas individuais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que é a principal forma de acessar o ensino superior no país. Veja abaixo como consultar o resultado e como usá-lo para garantir uma vaga nas faculdades do país.

As notas individuais podem ser acessadas pelos candidatos na Página do Participante, eles devem usar o CPF e a mesma senha que utilizaram para se inscrever no exame. As notas estarão disponíveis no campo “resultados”, no canto esquerdo da tela.

O Enem é aceito tanto por universidades públicas como faculdades particulares de todo o país. O exame também pode ser usado para se inscrever em instituições de ensino superior internacionais.

Veja abaixo como a nota pode ser usada:

– Sisu (Sistema de Seleção Unificada)

O sistema seleciona, com a nota do Enem, estudantes para vagas em cursos de ensino superior das universidades federais de todo o país. Institutos federais e algumas universidades estaduais também aderiram ao sistema.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso em questão, ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso. O candidato também não pode ter zerado a redação.

As inscrições para o Sisu começam na próxima terça-feira (15) e devem ser feitas no site do programa.

– Prouni (Programa Universidade para Todos)

O programa oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares de todo o país. Podem concorrer os estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos e que cursaram os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou estudaram os três anos do ensino médio com bolsa integral em colégios privados.

Para o primeiro semestre de 2022, as inscrições vão de 22 a 25 de fevereiro pelo site do programa.

– Fies (Financiamento Estudantil)

O programa concede financiamento aos estudantes para cobrir parte das mensalidades em faculdades privadas. O valor financiado só começa a ser cobrado após o estudante se formar.

No primeiro semestre de 2022, o programa, segundo o MEC, disponibilizará 111 mil vagas e as inscrições serão de 8 a 11 de março, pelo Portal do Fies.

Podem se inscrever quem participou de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, que tenha obtido média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.

– Faculdades particulares

Nos últimos anos, muitas instituições particulares de ensino superior passaram a aceitar a nota do Enem em substituição ao vestibular próprio. O candidato precisa consultar as regras de cada uma delas.

– Universidades internacionais

A nota do Enem também é aceita por universidades de outros países, como Portugal, Canadá, França e Irlanda. Em geral, o resultado do exame é apenas um dos requisitos para concorrer às vagas, por isso, é importante consultar as regras de cada instituição.