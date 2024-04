Veja a Lua Rosa

O fenômeno conhecido como “Lua Cheia Rosa” pode ser visto do Brasil no início da noite desta terça-feira, 23. Esta fase lunar será visível durante toda a noite, a menos que o céu esteja coberto por nuvens.

Mas qual é a origem desse nome?

De acordo com a Nasa, a agência espacial americana, o nome foi atribuído por nativos do sudeste dos Estados Unidos, inspirados por uma flor que floresce na primavera e possui cor rosa. Essa denominação foi popularizada pelo Almanaque do Fazendeiro de Maine, que desde 1930 nomeia as luas cheias.

A Lua Rosa é conhecida por outros nomes também, tais como Lua de Grama Brotando, Lua de Ovo e Lua de Peixe.

Foto: Luis Nova/ Jornal de Brasília

Foto: Luis Nova/ Jornal de Brasília

Esta fase lunar tem significados distintos para diferentes culturas ao redor do mundo.

No calendário hindu, a Lua Cheia Rosa coincide com o festival Hanuman Jayanti. Segundo o Hindu Times, o festival celebra na Índia o nascimento do Senhor Hanuman, o deus macaco, símbolo de devoção, força e altruísmo.

Para os budistas, essa lua cheia marca a ocasião em que Buda visitou Sri Lanka e mediou um acordo entre grupos conflitantes, prevenindo assim um conflito armado, segundo a Associação Budista Gothamachethiya Theravada.