Vai viajar no Natal? Veja a situação das estradas nos feriados de fim de ano

Depois de 1 dia com 2 rodovias de acesso ao litoral de SP interditadas devido às chuvas, as estradas paulistas voltaram a operar sem bloqueio

Depois de um dia com duas rodovias de acesso ao litoral de São Paulo interditadas devido às chuvas, causando grandes transtornos para os motoristas em plena saída para o feriado do Natal, as estradas paulistas voltaram a operar sem pontos de bloqueio na manhã desta sexta-feira, 23. Quem vai viajar para outros Estados precisa ficar atento: há rodovias com interdição devido às chuvas no Paraná e no Espírito Santo.

Em São Paulo, o trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego às 23h de quinta-feira (22) e a estrada voltou a operar com pista dupla tanto no sentido de Caraguatatuba (descida) quanto no de São José dos Campos (subida). Conforme a concessionária Tamoios, o trecho estava interditado desde às 9h40 quando o sistema de monitoramento meteorológico alertou para riscos devido ao nível de chuvas. Com a interdição, a descida e a subida passaram a ser feitas pela pista nova, em sistema de pare e siga.

Quando a pista da serra velha já estava interditada, houve a queda de uma barreira no km 73,8, sem atingir nenhum veículo. O volume de terra que escorregou já foi removido. Com a liberação, a Tamoios voltou a funcionar com sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela pista antiga e o tráfego no sentido de São José dos Campos pela pista nova. Conforme a concessionária, o trecho poderá ser interditado novamente caso as chuvas voltem a ocorrer de forma intensa.

Durante a operação pare e siga, motoristas que seguiam para o litoral reclamaram do tempo de espera de mais de quatro horas para a formação dos comboios. Segundo a empresa, a nova serra possibilitou que o usuário tivesse uma alternativa no caso de fechamento da serra antiga, o que não acontecia desde sua inauguração, em março deste ano.

Também na quinta, a rodovia Rio-Santos foi liberada ao tráfego após ficar 16 horas interditada entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio, devido ao risco de deslizamentos. Já no trecho fluminense, houve interdição em Mangaratiba pelo menos motivo, mas o tráfego já voltou ao normal.

No Sistema Anchieta-Imigrantes o trânsito era intenso na manhã desta sexta-feira, mas em volume que não exigia a implantação da Operação Descida, com mais pistas direcionadas para o litoral. Conforme a concessionária, desde a madrugada de quarta-feira, 21, cerca de 150 mil veículos seguiram para a Baixada Santista.

Outros Estados

Em outros Estados, as chuvas destruíram trechos de pistas e causaram deslizamentos. No Espírito Santo, a rodovia federal BR-101, principal corredor rodoviário do Estado, está com três pontos de interdição devido às chuvas intensas que vêm atingindo a região.

A BR-101 está bloqueada por erosões no km 71,5, em São Mateus, e no km 171, em Aracruz. Nesse local, foi construído um desvio de 300 metros para dar vazão ao tráfego. No km 249, em Serra, a interdição é parcial e o trânsito está sendo desviado para a outra pista. Equipes das concessionárias e do governo estadual trabalham nos reparos.

Ao menos cinco rodovias estaduais – ES-080, em Santa Leopoldina, ES-261 em Fundão, ES-181, em Muniz Freire, ES-185, em Iúna, ES-422, em São Mateus – estão com interdição parcial. Outras três – ES-230, em Jaguaré, a ES-10, em São Mateus, e a ES-405, em Ecoporanga – têm interdição total. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu aviso de atenção válido até este domingo do Natal, devido às condições meteorológicas favoráveis a acumulados significativos de chuvas.

No Paraná, a rodovia BR-376, principal ligação com Santa Catarina, estava parcialmente interditada no km 668, no sentido de Curitiba, na manhã desta sexta, devido à queda de barreira sobre a pista. O trânsito fluía por uma faixa. Segundo a concessionária Arteris, havia congestionamento no local. Equipes trabalhavam na liberação do trecho.

Estadão Conteúdo