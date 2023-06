USP entra na lista das 100 melhores universidades do mundo; veja ranking

A pesquisa analisou 17,5 milhões de trabalhos acadêmicos e considerou a opinião de 240 mil professores, alunos, funcionários e donos de escolas

A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor instituição de ensino superior da América Latina e a 85ª melhor do mundo, segundo a 20ª edição do ranking de universidades QS World, um dos três mais respeitados do mundo. A lista, que já se refere a 2024, foi divulgada nesta terça-feira, 27, pela editora Quacquarelli Symonds, do Reino Unido, criadora do ranking. Em relação ao último levantamento, a USP subiu 30 posições.

A pesquisa analisou 17,5 milhões de trabalhos acadêmicos e considerou a opinião de 240 mil professores, alunos, funcionários e donos de escolas. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) é considerado a melhor universidade do mundo, título que mantém pelo 12º ano consecutivo.

Em segundo lugar está a Universidade de Cambridge, que já era vice-líder no ranking anterior, com 99,2 pontos. O terceiro lugar coube à Universidade de Oxford, que somou 98,9 pontos e subiu uma posição.

A USP soma 62,8 pontos de 100 possíveis (o MIT atinge 100) e pela primeira vez nesta década fica entre as cem melhores universidades do mundo. No ranking anterior, de 2023, a universidade tinha 56,1 pontos e ocupava a 115ª posição geral e o 3º lugar na América Latina, perdendo para a Universidade de Buenos Aires e para a Universidade Nacional Autônoma do México. Agora, na América Latina, a escola mexicana está em segundo lugar com 61,4 pontos e a instituição argentina em terceiro, com 61 pontos.

Em 2021 a USP foi a 115ª melhor, com 54,8 pontos, e em 2022 foi a 121.ª, com 55,9 pontos.

A segunda melhor universidade brasileira é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 220º no ranking geral e em 8º na América Latina, com 42,7 pontos. A terceira melhor brasileira é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 371º no mundo e em 12º na América Latina, com 29,9 pontos.

As dez melhores universidades do mundo no ranking QS World

Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of Cambridge University of Oxford Harvard University Stanford University Imperial College London ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology National University of Singapore (NUS) University College London (UCL) University of California, Berkeley (UCB)

Estadão conteúdo