Três pessoas morrem em queda de avião em Salto de Pirapora, interior de SP

A queda de uma aeronave de pequeno porte em Salto de Pirapora (SP), neste sábado (25), deixou ao menos três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros. As vítimas são um casal, sendo o piloto e sua esposa, e uma funcionária deles. Todos morreram carbonizados.

Os bombeiros foram acionados às 11h52 para atender a ocorrência na estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, altura do número 1000, na área rural do município. De acordo com a corporação, o fogo consumiu toda a aeronave.

Salto de Pirapora é localizada a cerca de 121 km da capital São Paulo e integra a região metropolitana de Sorocaba.