Testes de Covid esgotam em farmácias de São Paulo após Carnaval

LUANA LISBOA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Grandes redes de farmácias na cidade de São Paulo registram falta de autotestes de Covid devido à alta demanda após o período de Carnaval.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com lojas e centrais de atendimento de redes, como Pague Menos, Extrafarma, Drogaria São Paulo, Raia e Drogasil nesta quarta-feira (21) e identificou baixo estoque ou desabastecimento de testes antígeno para a doença.

Na central de atendimento da Pague Menos e da Extrafarma, que pertencem ao mesmo grupo, atendentes informaram que, em todo o sistema, só havia produtos disponíveis em quatro lojas de São Paulo, nos bairros da Mooca, Ipiranga, Sé e Belenzinho, mas sem disponibilidade para entrega. As redes possuem 124 unidades por toda a capital paulista.

O grupo responsável pelas drogarias foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação do texto.

A dificuldade de encontrar autotestes acompanha o aumento de casos de Covid neste início de ano no Brasil e o crescimento de busca por testes em São Paulo após o Carnaval. A alta demanda também acompanha o aumento dos atendimentos por Covid em hospitais privados.

Dos nove tipos de autotestes vendidos no site da Drogaria São Paulo, oito estão esgotados. Por telefone, três farmácias da rede, duas na zona leste e uma na zona norte, afirmaram que seus estoques terminaram nesta semana.

Duas lojas da Drogasil no centro da cidade tinham disponíveis poucos produtos de uma marca, segundo atendentes. Na unidade da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, os testes esgotaram nesta quarta, mas vendedores afirmaram que novos estoques chegariam esta semana. Outra, em Santa Terezinha, afirmou que com o aumento da demanda havia apenas duas marcas disponíveis.

Na zona oeste, a Droga Raia da rua Oscar Freire só registrou em estoque uma opção. “Essa semana, a demanda aumentou bastante”, disse uma atendente.

A loja da rua Treze de Maio, no centro, não tinha o produto. A mais próxima dali que ainda registrava o autoteste em estoque era a da rua Cubatão. Na unidade da rua Gaivota, em Indianápolis, na zona sul, duas marcas estavam sendo vendidas.

Em nota, o grupo DPSP, que representa a Drogaria São Paulo e Pacheco, negou desabastecimento. De acordo com a companhia, a busca pelo autoteste, a nível nacional, aumentou mais de 28% em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já o grupo RaiaDrogasil, que tem 2.900 farmácias em todo o país, afirmou que existem faltas pontuais, mas que está trabalhando para regularizar o estoque. A empresa registrou aumento médio de 25% na busca pelos exames de Covid desde a semana anterior ao período de Carnaval, com busca maior pelo autoteste.