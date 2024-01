Temporal deixa RJ em alerta: 85 sirenes foram acionadas em 54 comunidades

A Defesa Civil Municipal acionou 85 sirenes em 54 comunidades no mesmo horário em que o estágio 3 foi anunciado

A chuva que caiu no Rio de Janeiro no sábado (20, deixou o município em estágio operacional 3 desde as 2h50 de hoje (21), segundo o Centro de Operações da prefeitura.

O estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

A Defesa Civil Municipal acionou 85 sirenes em 54 comunidades no mesmo horário em que o estágio 3 foi anunciado, segundo o Centro de Operações da prefeitura. Todas as sirenes foram desativadas às 6h10.

Ao todo, 24 bolsões de água continuavam em vias até as 5h57 de hoje. Foram registrados alagamentos nos bairros Madureira, Catete, Tijuca e Pavuna, entre outros.