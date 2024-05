Temporais no RS deixam 8 mortos e 21 desaparecidos

ISABELA PALHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixaram oito mortos e 21 desaparecidos até o início da manhã desta quarta-feira (1º). Mais de 2.000 pessoas também tiveram que deixar suas casas por conta dos estragos provocados pelos temporais.



A FAB (Força Áerea Brasileira) foi acionada na noite de terça-feira (30) para ajudar no resgate de pessoas ilhadas na região de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária. Dois helicópteros foram selecionados para a missão.



A orientação dada às famílias ilhadas é para que façam sinais luminosos para auxiliar no resgate.

Ponte de ferro destruida sobre o rio Guarda Mor que liga a comunidade de Santos Anjos a Sítio dos Melos, a ponte veio abaixo e o trânsito está totalmente interrompido até Ivorá Divulgação/Defesa Civil Ponte de ferro destruida sobre o rio Guarda Mor que liga a Comunidade de Santos Anjos a Sítio dos Melos, a ponte veio abaixo e o trânsito está totalmente interrompido até Ivorá. Segundo a Defesa Civil, ao menos três pessoas morreram na madrugada desta quarta em função das fortes chuvas. Em Salvador do Sul, um homem de 47 anos morreu após um deslizamento de terra.



Em Segredo, um homem de 62 anos morreu ao tentar passar de carro por uma área alagada. Em Santa Maria, uma idosa de 85 anos também morreu após um deslizamento de terra.

Também foram registradas mortes em Paverama, Pantano Grande, Itaara e Encantado.



Ainda segundo a Defesa Civil, 1.431 pessoas estão desabrigados e 1.145 estão desalojados. Ao todo no estado, são 19.110 afetados pelas chuvas.



Ao menos 104 cidades gaúchas registraram danos e ocorrências por causa dos temporais. Nas estradas havia pelo menos 47 trechos com bloqueio em todo o estado, em 22 rodovias estaduais e sete rodovias federais.



Pontes também caíram. Na cidade de Santa Tereza, no vale do Taquari, uma ponte de concreto foi levada pela enxurrada enquanto a prefeita da cidade, Gisele Caumo (PP), gravava um vídeo de alerta próximo ao local. Ninguém ficou ferido.



A Defesa Civil alertou que as fortes chuvas que atingem o estado devem continuar com alta intensidade até sexta-feira (3). Os maiores volumes de chuva para a região são esperados nesta quinta-feira (2), com acúmulos de até 300 mm.