Tecnologia e inovação fortalecem a segurança das mulheres na hora de se locomover

Iniciativas como totens inteligentes, botões de emergência e aplicativos de transporte criam ambientes mais seguros para as mulheres nas viagens.

A tecnologia desempenha um papel cada vez mais crucial na garantia da segurança das mulheres ao utilizar os transportes públicos e privados, como os oferecidos por aplicativos. Diversas iniciativas surgem para combater o assédio e criar ambientes apropriados para as mulheres durante suas viagens.

Este são os casos de iniciativas como a campanha “Guarded bus stop”, criada pela Eletromídia, e a ação da 99, que faz doações de corridas até uma delegacia da mulher, por exemplo.

A recente campanha publicitária da Eletromídia em Campinas instalou totens com sensores digitais em pontos de ônibus para detectar se as mulheres estão sozinhas à noite. Nessa situação, elas podem fazer videochamadas em tempo real para acionar uma central de atendimento e receber apoio enquanto esperam pelo transporte público.

A campanha se baseia em pesquisas que mostram que muitas mulheres têm medo de sair sozinhas à noite. Durante a ativação em Campinas, houve uma média de 150 chamadas por noite.

Por conta da repercussão positiva da ação, a empresa planeja instalar permanentemente esses totens interativos em 100 paradas de ônibus em Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro

Mais iniciativas

Ainda com relação ao transporte público, outras iniciativas buscam agir para promover a segurança das mulheres dentro dos ônibus.

Em Belo Horizonte, por exemplo, o botão de assédio é ativado em média uma vez a cada 20 dias. O dispositivo foi projetado para denunciar casos de importunação sexual no transporte público.

Já em Campinas, as passageiras encontram o dispositivo de segurança à disposição no aplicativo da Empresa Municipal de Desenvolvimento da cidade, a Emdec, por meio do projeto Bela (Botão de Emergência na Luta contra o Assédio). Para ter acesso ao recurso, as usuárias precisam fazer um cadastro inicial com informações pessoais, permitindo o acesso à localização do celular o tempo todo.

Na mesma linha, a tecnologia chamada Nina permite que vítimas ou testemunhas de assédio sexual no transporte público em Fortaleza relatem incidentes de forma rápida e simples. Isso pode ser feito através do aplicativo Meu Ônibus ou pelo número de WhatsApp (85) 9 3300-7001. Com a nova versão da ferramenta, lançada recentemente, é possível anexar fotos e vídeos à denúncia.

Aplicativos de transporte

Com relação à segurança das mulheres no transporte, uma das inovações mais notáveis vem da 99, que doa corridas para delegacias da mulher. Por meio dessa iniciativa, as passageiras podem escolher esses locais como destino, garantindo um meio seguro de chegar até as autoridades em casos de emergência.

A colaboração entre a 99 e as “Justiceiras” introduziu uma rede de apoio online para mulheres em situações vulneráveis. Por meio de um simples botão no aplicativo, mulheres, sejam motoristas parceiras ou passageiras, podem solicitar ajuda em casos de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Isso proporciona uma resposta rápida em momentos de crise.

Por sua vez, o recurso 99Mulher oferece às motoristas parceiras a liberdade de escolher receber chamadas apenas de passageiras mulheres. Isso não apenas empodera as motoristas, mas também cria um ambiente de maior segurança para as passageiras, eliminando preocupações relacionadas ao gênero.

A tecnologia também se faz presente com o suporte da inteligência artificial (IA). As tecnologias Pítia e Athena identificam passageiras em situação de risco e direcionam as corridas para motoristas bem avaliados. Esta inovação reduziu significativamente as incidências de assédio.

Estadão Conteúdo