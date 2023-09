Ouro fecha em alta após PMIs fracos, mas perspectivas de juros altos limitam ganhos

Os ganhos são limitados, no entanto, em meio à perspectiva de juros em níveis restritivos por mais tempo, que tende a apoiar o dólar

O ouro fechou em alta moderada nesta sexta-feira, 22, após dados índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) indicarem contração na Europa e desaceleração nos Estados Unidos, ampliando a demanda pelo metal. Os ganhos são limitados, no entanto, em meio à perspectiva de juros em níveis restritivos por mais tempo, que tende a apoiar o dólar.

O contrato do ouro para dezembro fechou em alta de 0,30%, em US$ 1.945,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o preço teve recuo marginal de 0,03%.

“Juros ‘mais altos por mais tempo’ continua sendo uma criptonita para o ouro. Mas as perspectivas de arrefecimento do crescimento global estão começando a atrair fluxos em busca de refúgio seguros em direção ao ouro”, comentou o analista da Oanda Edward Moya.

Nesta sexta, índices de gerentes de preços apontaram retração da atividade no Reino Unido e na zona do euro, e menor expansão nos EUA.

Moya disse que os investidores precisarão ver uma grande depreciação da moeda americana para que a cotação do ouro suba para além de US$ 2.000. No entanto, o dólar deve subir como resultando da iminência do fim do ciclo de aperto aos juros, ainda segundo o economista.

Estadão Conteúdo