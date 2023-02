Super Chico: menino com Down que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes morre aos 6 anos

Segundo familiares, o menino teve uma parada cardíaca

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) o menino Francisco Bombini, que era conhecido nas redes sociais como “Super Chico”. O garoto, que nasceu com a síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha 6 anos e mais de 280 mil seguidores no Instagram.

O menino viralizou no ano passado e ficou conhecido como “o menino mais forte do mundo”, ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na UTI.

O velório estava previsto para começar às 9h no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca. Ainda não há horário previsto para o enterro.

Em seu perfil oficial no Instagram, feito pela mãe de Chico, Daniela Guedes Bombini fez uma homenagem ao filho e escreveu:

“Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!”.

A história dele, que era morador de Bauru (SP), chamou atenção de famosos como Chico Buarque, Elza Soares e Alceu Valença.