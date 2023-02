Fornatur reúne autoridades para debater ações para o crescimento do Turismo brasileiro

Todos esses temas vão ser discutidos hoje, em Brasília, na 103ª Reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo

Atração de investimentos para o Turismo, implantação de TaxFree no Brasil, transporte turístico terrestre e aéreo, a importância dos eventos nacionais que divulgam o Turismo, apoio ao setor para estruturação e promoção nos estados,a pesca esportiva, o papel do Fornatur na construção do novo Plano Nacional de Turismo e o trabalho para aprovação do Projeto de Lei que regulamenta jogos e cassinos no Brasil.

Todos esses temas vão ser discutidos hoje, em Brasília, na 103ª Reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. O encontro vai contar com a presença da ministra do Turismo, Daniela Carneiro; e dos presidentes da Embratur, Marcelo Freixo; e da Apex, Jorge Viana. Também participam a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão; o presidente da Câmara Legislativa DF, Wellington Luiz; e a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha.

Para o presidente do Fornatur e da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, essa primeira reunião do Fórum com representantes dos governos que acabaram de assumir, e a presença de autoridades inclusive nacionais dos setores público e privado, demonstra a credibilidade do colegiado, que trabalha pela grandeza do Turismo brasileiro. Porque, como Fabrício gosta de destacar, “o Turismo não pode parar!”.

A previsão é que a reunião, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, aconteça das 14h30 às 18h40. Em formato híbrido, também vai ser transmitida pela internet para os secretários que não puderem se deslocar até o DF. O Fornatur é responsável por deliberar sobre o Turismo brasileiro, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais. O colegiado atua no assessoramento ao Ministério do Turismo, na construção e implementação do Plano Nacional de Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do setor.

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, acredita que a reunião em Brasília é um importante passo para fortalecera capital como potência turística. “Brasília recebe o Fornatur de braços abertos, essa é uma oportunidade de apresentarmos os atrativos da cidade para os dirigentes e representantes de todo o país. Queremos que todos se sintam acolhidos aqui, na nossa capital”, afirma Cristiano.

SERVIÇO:

Assunto: 103ª Reunião Ordinária do Fornatur

Onde: SDC – Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º Andar Mezanino –Brasília (DF)

Quando: 6 de fevereiro de 2023 (segunda-feira) – das 14h30 às 18h40