Shows de Gusttavo Lima, Xand Avião e outros são investigados no Ceará

Ministério Público do estado investiga irregularidades nos municípios de Iguatu, Acopiara e Forquilha

O Ministério Público do Ceará investiga shows dos artistas Xand Avião, Ávine Vinny e Nattanzinho, Gusttavo Lima e Wesley Safadão em três cidades do estado.

Em Iguatu, o Ministério Público investiga irregularidades na contratação de Gusttavo Lima por R$ 640 mil para evento no próximo dia 15 no Arraiá do Povo e, em Acopiara, a de Wesley Safadão por R$ 600 mil para as festividades juninas do município.

Já Xand Avião, Ávine Vinny e Nattanzinho foram contratados para o Festival de Quadrilhas de Forquilha.

No caso de Iguatu, o MP investiga irregularidades como realização de festas que descumprem a lei orçamentária e regras financeiras e também superfaturamento de shows.

O Ministério Público do Ceará faz crescer a lista de shows investigados em mais de 30 municípios do Brasil.

Tudo começou após o sertanejo Zé Neto criticar a cantora Anitta e fazer um discurso anti-Rouanet, o que motivou uma série de denúncias de cachês pagos com verbas das prefeituras.