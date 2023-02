Sem Lula e Bolsonaro, rainha Elizabeth é destaque no desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda

O bloco, que sai da Sé de Olinda, no centro histórico da cidade, sempre criou bonecos inspirados nos presidentes do Brasil

MÁRCIO BASTOS

OLINDA, PE (FOLHAPRESS)

Símbolos do Carnaval de Olinda, os Bonecos Gigantes fizeram seu tradicional desfile, homenageando figuras histórias, da cultura pop, dos esportes e do entretenimento. Política, no entanto, ficou de fora da primeira edição após a paralisação por conta da pandemia.

O bloco, que sai da Sé de Olinda, no centro histórico da cidade, sempre criou bonecos inspirados nos presidentes do Brasil. Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro já foram homenageados, assim como o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, no auge da Lava-Jato.

“Sempre tivemos a tradição de ter o boneco dos presidentes, mas neste ano, depois de um clima tão acirrado, preferimos evitar atritos. Por isso, escolhemos a rainha Elizabeth para representar os políticos, já que ela é uma lenda”, explicou o empresário e produtor cultural Leandro Silva, organizador do bloco.

Além da monarca, falecida em março de 2022, o bloco também homenageou o cantor e compositor Erasmo Carlos, morto em novembro do ano passado. Eles integram os 15 novos bonecos confeccionados para o Carnaval de 2023, entre eles o jogador Richarlison e o personagem Shazam.

Ao todo, desfilam anualmente 100 bonecos. Eles demoram cerca de 40 dias para ficar prontos, mas em casos especiais, podem ser feitos mais rápido, entre cinco e dez. Eles são carregados por homens que sustentam a estrutura de cerca de 20 quilos, missão que se torna ainda mais árdua no sobe e desce das ladeiras de Olinda.