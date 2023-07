Seis pessoas são presas tentando embarcar com droga em voos internacionais

Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas

Entre os dias 21 e 24 deste mês, a Polícia Federal prendeu seis passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que tentavam embarcar com drogas escondidas em capas de livros, cosméticos, pincéis, forro de mochila, garrafa de cachaça, roupas e também dentro de seus próprios corpos.

Na sexta-feira (21), os policiais, com o auxílio de cães farejadores, prenderam uma brasileira com quase quatro quilos de cocaína ocultos nas capas de livros. A suspeita pretendia embarcar para Portugal.

Já no dia seguinte, sábado, foram realizadas duas prisões. Um homem nigeriano escondeu mais de 23 kg de drogas em produtos de higiene masculina ao tentar embarcar para o Catar. No outro caso, uma mulher brasileira engoliu a droga para tentar viajar para Portugal sem levantar suspeitas. Ela foi conduzida a um hospital público e corre risco de morte.

No domingo (23), uma brasileira foi presa tentando embarcar para os Emirados Árabes com dois quilos de cocaína costuradosaos forros de uma mochila. Em seguida, a PF prendeu um homem da Ucrâia que foi flagrado com cocaína dentro de uma garrafa de cachaça. Ele tinha bilhetes para a Espanha e para a Romênia.

E na madrugada desta segunda-feira (24), um brasileiro tentou embarcar para o Quênia com quase 19 quilos de roupas femininas engomadas com cocaína.

