Seguradoras relatam alta no uso de seguro para enchente em SP

As seguradoras viram o acionamento de serviços para enchentes disparar nos primeiros meses deste ano na esteira das fortes chuvas

Joana Cunha

São Paulo, SP

As seguradoras viram o acionamento de serviços para enchentes disparar nos primeiros meses deste ano na esteira das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista em fevereiro.



A Bradesco Seguros afirma ter registrado, em São Paulo, um aumento de 43% na utilização do seu serviço para residências que cobre danos provocados por eventos climáticos extremos como vendavais e enchentes neste primeiro trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Na mesma base de comparação, o modelo emergencial para automóveis cresceu 210%, segundo a companhia.



A Youse, empresa digital do setor, registrou 53 solicitações de guincho no litoral paulista somente na semana de Carnaval. Cerca de 30% dos pedidos vieram de São Sebastião, de acordo com a seguradora.



Ainda segundo a companhia, em todo o país, o acionamento de seus serviços para enchentes deu um salto de 48% no primeiro bimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado.