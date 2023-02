Secretário diz que digitalizará Poupatempo e Detran em SP

Caio Paes de Andrade falou nesta segunda-feira, 27, sobre os projetos que pretende colocar em movimento em na gestão paulista

O secretário de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, Caio Paes de Andrade, falou nesta segunda-feira, 27, sobre os projetos que pretende colocar em movimento em na gestão paulista Entre eles, o secretário destacou os que visam a digitalizar o Detran e o Poupatempo.

Andrade, que participou no período da manhã do evento “Brasil de Ideias São Paulo Global”, organizado pelo Grupo Voto”, disse que o Poupatempo é uma boa experiência, mas é completamente analógico.

Para ele, digitalizar o Poupatempo trará ganhos para população, que terá serviços de boa qualidade e mais rápido.

Também contribuirá para diminuir o tamanho do Estado, uma das propostas do governador Tarcísio de Freitas.

O governador estava sendo aguardado para participar do evento, mas ainda se encontrava no Palácio dos Bandeirantes, onde assina nesta segunda-feira decretos que reduzem a carga tributária de vários seguimentos do setor produtivo paulista até 31 de dezembro de 2024.

Paes de Andrade disse que se faz necessário digitalizar o Detran, repartição pública do Governo do Estado, “que não loga nada”. “Ninguém sabe quem faz o que no Detran”, disse o secretário, acrescentando que uma de suas missões no Governo de São Paulo é ajudar os empresários a empreender e deixar o Estado mais leve.

O secretário expressou sua surpresa pelo fato de São Paulo ter ficado muito atrasado no processo da digitalização.

Estadão Conteúdo