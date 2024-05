Secretaria Estadual de Saúde do RS confirma mais duas mortes por leptospirose durante enchentes

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul anunciou duas novas mortes por leptospirose, elevando o número total de óbitos relacionados à doença para sete, em decorrência das enchentes no estado.

Os novos registros são de dois homens, de 56 e 59 anos, moradores de Porto Alegre e Canoas. O falecimento do residente de Canoas ocorreu em 21 de maio, enquanto o morador de Porto Alegre faleceu no dia 23.

A primeira morte por leptospirose foi registrada em 20 de maio, envolvendo um homem de 67 anos, residente em Travesseiro, no Vale do Taquari. Outras mortes ocorreram nas cidades de Cachoeirinha, Porto Alegre e Venâncio Aires.

De acordo com o boletim da SES-RS, outros 10 óbitos estão sob investigação. Já foram confirmados 141 casos de leptospirose, com 1.920 casos ainda em análise, e 2.327 suspeitas relatadas em todo o estado.

Adicionalmente, houve registro de um caso de tétano acidental, 182 acidentes envolvendo raiva e 28 incidentes com animais peçonhentos.