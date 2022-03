Saúde recebe 3 milhões de vacinas Covid-19 da Fiocruz

Destas, mais de 383 milhões foram aplicadas e mais de 151 milhões de brasileiros já estão com a imunização completa

Mais 3 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram enviadas ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (11), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O lote é formado por imunizantes produzidos com Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 127 milhões de doses do imunizante da Fiocruz para todos as unidades federativas.

Para 2022, o Governo Federal encomendou cerca de 105 milhões de doses da Fiocruz. Dessas, 45 milhões serão produzidas com o IFA nacional e as outras 60 milhões com IFA importado.

Campanha

A campanha de vacinação continua avançando. Ao todo, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 464 milhões de doses para todo o Brasil.

Destas, mais de 383 milhões foram aplicadas e mais de 151 milhões de brasileiros já estão com a imunização completa. Além disso, mais de 58 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço ou adicional.