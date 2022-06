Saúde confirma quarto caso de varíola dos macacos em São Paulo

Atualmente, o país tem seis casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (16), o quarto caso de varíola dos macacos em São Paulo. Esse já é o sexto caso confirmado no país.

Segundo o ministério, a terceira ocorrência é de uma pessoa que mora em Indaiatuba, de 28 anos e com histórico de viagens para a Europa. “O caso foi confirmado laboratorialmente por RT-PCR no dia 16 de junho pelo Instituto Adolf Lutz”, esclarece a pasta em nota.

Ainda de acordo com a nota, a pessoa está em isolamento em casa e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pela Secretaria de Saúde do Estado e do Município.

“Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos”, continua o comunicado.

Atualmente, o país tem seis casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. 13 casos ainda estão sendo investigados pela pasta.