São Sebastião entra em estado de atenção, diz prefeitura

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a previsão é de pancadas de chuvas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do estado

A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, informou na noite desta quarta-feira (22) que o município entrou em estado de atenção devido ao alerta de forte chuva na região. A previsão é de acúmulo de 35 mm entre até sexta-feira (24).

“A Defesa Civil sempre orienta que a população, caso perceba deslocamento de terra ou possível desastre, deixe o local de risco e entre em contato pelo 199”, diz o comunicado. Além do 199, a população pode ligar para a Polícia Municipal (153), Polícia Militar (190), Samu (192) e Corpo de Bombeiros (193).

Entre os pontos de alerta que precisam de atenção estão a descida de água barrenta dos morros, postes e árvores inclinados, taludes deslizando e rachaduras que aumentam nas casas. Diante desses sinais, a orientação é para as pessoas saírem de casa e procurarem lugares mais seguros.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a previsão é de pancadas de chuvas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do estado. A recomendação é de atenção especial às áreas vulneráveis, onde podem ocorrer deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes.

O litoral norte vive um cenário trágico por causa das chuvas históricas do final de semana, com ao menos 48 pessoas mortas e dezenas de desaparecidos, vítimas de enchentes e desabamento de casas. A cidade mais afetada é São Sebastião, que está em situação de calamidade pública.

Na madrugada de domingo (19), choveu mais de 600 mm na cidade. Quarenta e sete das 48 mortes já confirmadas ocorreram em São Sebastião.

Segundo a prefeitura, há 1.845 desabrigados, a maior parte socorrida em espaços municipais como escolas, creches, igrejas e no Instituto Verdescola, na Barra do Sahy. Por causa da situação, a Secretaria Municipal de Educação estuda, em conjunto com a Direção Regional de Ensino, uma mudança no calendário escolar da cidade.

Há também bairros ilhados e com problemas de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica e telefonia.

No grupo Emergência e Desastres Naturais São Sebastião, no Facebook, familiares procuram pessoas desaparecidas e trocam informações sobre a localização de corpos e reconhecimento das vítimas encontradas.

Após pedirem ajuda, há pessoas que voltam às postagens para informar que os familiares ou amigos foram encontrados sem vida.