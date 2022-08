Brasil faz Dia D de vacinação contra a poliomielite neste sábado (20)

Quem deve tomar a vacina contra a pólio Todos os meninos e meninas de 1 ano a menores de 5 anos de idade podem ir ao posto de saúde

Maria Tereza Santos

São Paulo, SP

O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite de 2022 acontece neste sábado (20), em aproximadamente 40 mil postos de vacinação em todo o Brasil. O objetivo da ação é aumentar o número de crianças imunizadas contra a pólio, também conhecida como paralisia infantil, já que a cobertura vacinal está bem abaixo dos 95% esperados -cerca de 11,5 milhões de pessoas.

A campanha começou em 8 de agosto e, desde então, apenas 5% do público-alvo recebeu a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa “gotinha”, segundo dados do Ministério da Saúde. Os estados com as menores taxas de vacinação estão na região Norte do país: Pará (1,51%), Roraima (1,42%) e Acre (0,92%).

São Paulo está um pouco acima da média nacional, tendo imunizado 6,82% das crianças.

Apesar de o Brasil não registrar casos da doença desde 1990, a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) aponta o país como de alto risco para a volta da doença. A cobertura vacinal teve queda nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, foi de apenas 67%.

“É urgente que consigamos recobrar nossas coberturas vacinais, no mundo todo as coberturas caíram no período pandêmico”, afirmou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga no lançamento da campanha .

Quem deve tomar a vacina contra a pólio Todos os meninos e meninas de 1 ano a menores de 5 anos de idade podem ir ao posto de saúde mais próximo para receber a gotinha. Os bebês menores de 1 ano também podem tomar alguma das três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), que faz parte do esquema vacinal básico.

O dia D será neste sábado, mas a campanha acontece até 9 de setembro. Junto com a ação contra a poliomielite, o governo federal pretende melhorar a cobertura de imunização entre crianças e adolescentes menores de 15 anos, por meio de uma campanha de multivacinação.

Nos postos de saúde, estarão disponíveis também as vacinas pentavalente, pneumocócica, meningocócica, VRH (Vacina Rotavírus Humano), tríplice e tetraviral, DTP (tríplice bacteriana) e contra HPV, febre amarela, varicela e hepatite A e B. Basta levar a carteira de vacinação e o profissional de saúde irá checar quais estão faltando.

ENTENDA A POLIOMIELITE

Quais os principais sintomas e sequelas da pólio?

A sequela mais reconhecida é a paralisia de membros, mas a doença também pode causar dores nas articulações, osteoporose, atrofia muscular, dificuldade de falar, entre outras. De sintomas, são comuns dores no corpo, febre, diarreia, vômitos, rigidez na nuca e espasmos.

Quem pode se vacinar contra a poliomielite pelo SUS?

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação em crianças que tenham de dois meses a quatro anos de idade. Há casos em que é recomendada a vacinação para maiores de cinco anos, como uma viagem para um país que vive surto da doença e o esquema vacinal ainda não está completo.

Quantas doses compõem o esquema vacinal contra a pólio?

No total, são cinco aplicações, sendo dois reforços:

Primeira dose: aos dois meses Segunda dose: aos quatro meses Terceira dose: aos seis meses Primeiro reforço: aos 15 meses Segundo reforço: aos quatro anos As três primeiras doses são feitas com a vacina injetável (Salk) e as duas últimas com a versão em gotinhas (Sabin).

Além da vacinação, existem outras formas de evitar a doença?

Para evitar a infecção, também é importante ter cuidados com higiene básica e ter um sistema eficiente de saneamento básico.