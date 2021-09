Saiba quem são as vítimas de queda de avião em Piracicaba

Cinco pessoas de uma mesma família morreram, além do piloto e do copiloto

Uma aeronave de pequeno porte caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). A queda ocorreu em uma plantação de eucaliptos ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), causando um incêndio. Sete pessoas estavam a bordo e morreram no local carbonizadas pelas chamas.

As vítimas são o piloto Celso Elias Carloni, 39 anos, e o copiloto Giovani Dedini Gulo, 24 anos. As outras cinco pessoas a bordo eram da mesma família. São elas:

Celso Silveira Mello Filho, 73 anos, sócio da empresa Cosan;

Maria Luiza Meneghel, 71 anos, esposa de Celso;

Celso Meneghel Silveira Mello, 46 anos, filho do casal;

Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, 48 anos, filha do casal; e

Fernando Meneghel Silveira Mello, 46 anos, filho do casal.

Celso Mello Filho foi presidente do XV de Piracicaba, time de futebol tradicional da região. Em nota, a Cosan lamentou a partida: “Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu na manhã de hoje, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello”, disse a entidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu do Aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará e caiu 15 minutos depois, pouco antes das 9h. As vítimas morreram na hora.

A área será isolada para perícia. As causas do acidente ainda são desconhecidas.