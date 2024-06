Saiba quais são os 20 nomes de ruas mais usados no Brasil

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (14) novos dados do Censo Demográfico 2022, destacando as informações dos 106 milhões de endereços registrados no recenseamento.

A reportagem realizou o levantamento dos 20 nomes mais usados em logradouros. O jornal considerou apenas vias de trânsito, sendo eles os seguintes tipos: avenida, travessa, estrada, travessia, rodovia, via, alameda, passarela, trecho, ruela, estrada municipal, viaduto, estrada estadual, estrada nova, perimetral.

E o nome mais usado leva o nome do país: Brasil, que até virou título de novela. Ele teve 1.009 menções, seguido por São José (979) e Santo Antônio (951).

Nomes simples, como “A”, “B”, “Um” e “1” também estão na lista de mais usados, além de outros de santos. Nesse grupo, o nome que se destaca em 12º é Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente do país entre 1934 e 1945 e entre 1951 e 1954.

Esses dados fazem parte do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, um repositório com informações de todos os endereços no território nacional, regularizados ou não.

NOMES DE RUAS MAIS USADOS

Nome da Rua – Ocorrências

Brasil – 1.009

São José – 979

Santo Antônio – 951

Principal – 824

Boa Vista – 712

São João – 691

A – 681

Um – 664

São Francisco – 626

São Pedro – 616

São Paulo – 607

Getúlio Vargas – 584

Dois – 573

1 – 564

B – 546

Bela Vista – 542

Beira Rio – 483

São Sebastião – 468

2 – 463

Sete de Setembro – 447