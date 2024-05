Rio Grande do Sul tem alerta de volta da chuva nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Rio Grande do Sul deve voltar a sofrer com chuvas intensas nesta segunda (27) e terça-feira (28), segundo alertas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelos serviços de defesa civil no estado.

De acordo com a Sala de Situação montada pelo governo gaúcho para enfrentar a tragédia das chuvas, que até este domingo (26) havia provocado a morte de 169 pessoas, nesta segunda a tendência é de chuva e vento pontualmente fortes, acompanhados de descargas elétricas, sobre o sul, norte e metade leste do estado.

O alerta vale para a Costa Doce, região dos vales e metropolitana de Porto Alegre e litoral, onde o volume de chuva esperado nesta segunda deve variar de 40 mm a 60 mm, com ventos estimados entre 40 km/h e 60 km/h.

A Defesa Civil de Porto Alegre diz que a chuva e o vento podem prolongar os alagamentos já existentes na capital gaúcha, causar transbordamentos de arroios e deslizamentos de encostas, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) publicou um vídeo em redes sociais neste domingo alertando que a previsão era que as chuvas já começassem durante a madrugada, mas que não havia um horário preciso.

Na gravação, ele pediu para que as pessoas não coloquem lixo nas ruas e que, se possível, fiquem e casa para não complicar ainda mais o trânsito.

Por causa da nova ameaça de chuva, as aulas foram suspensas no município, tanto na rede pública quanto na privada, nesta segunda e terça -as escolas já haviam sido fechadas na quinta passada e o período de suspensão foi ampliado.

A capital do Rio Grande do Sul registra o maior volume de chuva para um mês, ao menos desde 1916, quando começaram as medições. A informação é da Defesa Civil gaúcha a partir de dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão municipal, até sexta-feira (24), a cidade acumulou o volume de 486,7 mm de chuva no mês. A marca supera os 447,3 mm de setembro do ano passado, quando o Rio Grande do Sul também foi castigado por temporais.

PREVISÃO DO TEMPO

Na terça-feira, chuvas pontuais e fortes devem seguir atuando sobre o litoral gaúcho, aponta boletim divulgado pela Sala de Situação.

Os acumulados devem variam entre 30 aos 50 mm/dia no sul e no leste do estado. Além disso, os ventos de sudoeste e sul ganham força no litoral sul e médio, e na região leste, com rajadas passando dos 60 km/h.

A tendência é que, na quarta-feira (29), o tempo permaneça instável na faixa leste, mas com chuva fraca.

Por causa de um ciclone extratropical em alto-mar, o mar fica agitado e há risco de ressaca sobre a costa do estado.

Os gaúchos também vão continuar sofrendo com dias gelados, por causa de uma frente fria que se formou no fim de semana.

Em São José dos Ausentes, considerada uma das cidades mais frias do estado, a temperatura mínima deve oscilar entre 2ºC e ºC nesta segunda e terça-feira.

Na capital Porto Alegre, o Inmet aponta que a tendência é de que a temperatura oscile entre 13ºC e 16ºC nesta segunda. As mínimas devem ser semelhantes ao menos até quinta-feira (30).