Confira o resultado do Enem 2023

O acesso ao resultado das provas deve ser feito por meio da Página do Participante, com o login único da plataforma gov.br

Depois de 65 longos dias de espera, finalmente saiu o resultado do Enem 2023, que contou com mais de 3,9 milhões de inscritos. As provas foram realizadas nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado, e desde então, estudantes que buscam uma vaga no ensino superior esperam por suas notas.

O acesso ao resultado das provas deve ser feito por meio da Página do Participante, com o login único da plataforma gov.br. Já o espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias. O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência; e que a nota pode chegar a 1.000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota zero.

Às 9h, horário marcado para anúncio das notas, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) saiu do ar, e segue instável para quem tenta acessar a Página do Participante.

Além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Sisu

Principal porta de entrada de estudantes no ensino superior público, o Sisu é um sistema que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, com seleção a partir das notas do Enem.

O Sisu 2024 vai disponibilizar 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior, de acordo com informações do Ministério da Educação (MEC). O período de inscrições é de 22 a 25 de janeiro, e o resultado sai no dia 30.

Rondônia não conta com a participação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) no Sisu. Ambas as instituições mantêm sistemas próprios de seleção de alunos, priorizando estudantes rondonienses em situação de vulnerabilidade socioeconômica e oriundos de escolas públicas. Por isso, o estado não conta com vagas no Sisu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja as vagas por estado:

Acre – 2.300 vagas

Alagoas – 7.558 vagas

Amapá – 664 vagas

Amazonas – 2.749 vagas

Bahia – 23.877 vagas

Ceará – 13.478 vagas

Distrito Federal – 1.322 vagas

Espírito Santo – 6.933 vagas

Goiás – 6.828 vagas

Maranhão – 7.934 vagas

Mato Grosso – 8.522 vagas

Mato Grosso do Sul – 4.430 vagas

Minas Gerais – 33.744 vagas

Pará – 2.495 vagas

Paraíba – 21.673 vagas

Paraná – 9.245 vagas

Pernambuco – 14.542 vagas

Piauí – 10.705 vagas

Rio de Janeiro – 29.393 vagas

Rio Grande do Norte – 12.677 vagas

Rio Grande do Sul – 15.499 vagas

Rondônia – sem vagas

Roraima – 768 vagas

Santa Catarina – 5.908 vagas

São Paulo – 13.429 vagas

Sergipe – 6.072 vagas

Tocantins – 1.146 vagas