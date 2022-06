Receba informações do STF pelo WhatsApp

O canal trará acesso a serviços, informações institucionais e notícias relevantes sobre a atuação do tribunal

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou uma parceria com o WhatsApp e a Robbu, empresa focada em soluções de atendimento digital omnichannel, para implementar o atendimento digital por meio de um canal oficial de mensagem via chatbot no WhatsApp.

Para acessar, basta começar uma conversa com o número +55 61 3217-3003 ou pelo link https://wa.me/556132173003. O canal trará acesso a serviços, informações institucionais e notícias relevantes sobre a atuação do tribunal.

A colaboração integra o Programa de Combate à Desinformação, criado em agosto de 2021, do qual Meta Platforms Inc, WhatsApp LLC e Robbu são integrantes, que prevê medidas educativas e a difusão de informações oficiais e confiáveis sobre a Justiça. O projeto com as duas empresas vai apoiar o STF em ações de esclarecimento sobre as funções do órgão, fortalecendo o conhecimento e confiança dos brasileiros no trabalho realizado pela instituição.