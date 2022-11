Queiroga incentiva vacinação contra covid-19

“Busquem as salas de vacinação”, disse o ministro, ressaltando que mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram a terceira dose

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, incentivou, no sábado (12), a vacinação contra a covid-19. Queiroga fez alertas importantes contra a doença.

“Sabemos que as vacinas foram fundamentais para controlar a emergência de saúde provocada pela Covid-19. Por isso, peço que busquem as salas de vacinação”, escreveu Queiroga, ontem, no Twitter. O ministro ressaltou ainda que mais de 69 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço (ou terceira dose). “Já 32,8 milhões de pessoas poderiam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença, mas ainda não se vacinaram.”, disse.

Queiroga frisou ainda que “o Ministério da Saúde também disponibiliza os novos antivirais que têm sido importantes para tratar um grupo específico de pacientes”. Ainda de acordo com o ministro, a pasta “não baixou a guarda em nenhum momento desde o surgimento dos primeiros casos no mundo”.

Marcelo Queiroga é o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Antes, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello comandaram a pasta em meio à covid e o negacionismo relacionado à doença.

Aumento de casos

Nos últimos dias, o Brasil tem visto o número de casos de covid aumentar após a chegada de uma subvariante da variante ômicron, a BQ.1. Em São Paulo, uma pessoa morreu vítima da nova cepa; há pacientes infectados no Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A nova variante não tem alto poder de letalidade, mas a transmissibilidade requer cuidados. A respeito disso, Queiroga tentou tranquilizar a população. “O número de casos no Brasil demonstra alta, mas nossas equipes seguem vigilantes e em monitoramento o tempo todo.”