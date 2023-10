Quatro morrem em desabamento de obra em BH

Três homens morreram no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros; A quarta morte foi notificada posteriormente

Ao menos quatro pessoas morreram soterradas quando trabalhavam numa obra de supermercado no bairro Belvedere, zona sul de Belo Horizonte, em Minais Gerais, durante a manhã de ontem.

Três homens morreram no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A quarta morte foi notificada posteriormente. Ainda de acordo com os bombeiros, trata-se de uma mulher que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada, em estado grave, para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado no fim da manhã.

Um homem foi resgatado com escoriações nos membros inferiores e levado para um hospital da região.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram designadas para a ocorrência. As investigações vão analisar o motivo do acidente. Segundo informações iniciais, um talude de três metros desabou e atingiu as vítimas.

Estadão Conteúdo