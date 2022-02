Quadrilha assalta joalheria no Shopping Jardim Sul, em São Paulo

Os bandidos chegaram por volta das 15h30 na loja da joalheria Vivara. Armados, eles renderam os funcionários e clientes

Uma quadrilha assaltou na tarde deste sábado (5) uma joalheria no Shopping Jardim Sul, no bairro do Morumbi, na Zona Sul da Capital. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas foram presas e não há vítimas como reféns ou com lesões. A polícia recuperou parte dos objetos roubados. As buscas pelos outros assaltantes continua.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, os bandidos chegaram por volta das 15h30 na loja da joalheria Vivara. Armados, eles renderam os funcionários e clientes.

Pessoas que estavam do lado de fora correram e procuraram abrigo em outras lojas. Os funcionários fecharam os estabelecimentos. A polícia foi avisada, cercou o local e prendeu dois assaltantes. O caso será registrado no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi).

O shopping foi fechado, segundo a PM, para que seja fosse realizada uma varredura atrás de outros suspeitos.

Em nota enviada à reportagem, assessoria de imprensa do Shopping Jardim Sul informou que houve um assalto a uma loja de joias. Não houve vítimas entre os clientes e funcionários. A polícia estava no local e prendeu os suspeitos. E que a administração do shopping está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações. As lojas estão reabrindo o acesso e retornando gradativamente o funcionamento.